Ющенко хоче за рік поєднатися з європейськими енергосистемами

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що угода про об`єднання української та європейської енергосистем буде підписана через 12-14 місяців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з вітальним словом на засіданні 8-ї Європейської міністерської конференції з питань молоді у Києві.

За словами Президента, сьогодні йде робота над укладанням угоди про об`єднання української енергосистеми з європейською.

«Переконаний, що вона буде підписана через 12-14 місяців», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Також Президент України повідомив, що зараз проводяться переговори щодо підготовки угоди про єдиний повітряний простір з Європейським Союзом. За його словами, цей документ передбачатиме засади, принципи безпеки у цій галузі.

Крім цього, сказав В.ЮЩЕНКО, днями проводитиметься четвертий раунд переговорів стосовно створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

За словами В.ЮЩЕНКА, в цій угоді передбачається закласти принципи свободи руху товарів, послуг та капіталів. Президент також додав, що невід’ємним компонентом угоди про асоціацію в ЄС є встановлення безвізового режиму з країнами Євросоюзу. За його словами, такі переговори також зараз проводяться.