Нові члени НАТО привносять «конфронтаційну ідеологію» - Лавров

Москва. 13 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ вважає, що нові члени НАТО привносять із собою до Альянсу «конфронтаційну ідеологію».

Про це йдеться в статті міністра «Віч-на-віч з Америкою: між неконфронтацією і конвергенцією», опублікованій в журналі «Профіль» (№ 38, жовтень 2008 року).

«У нас серйозні проблеми з НАТО. Подальше розширення НАТО на схід є проблемою для нас і всієї євроатлантичної політики, оскільки нові члени привносять із собою до Альянсу свою віджилу конфронтаційну ідеологію, що повертає НАТО в його колишній стан. Ці країни просто спізнилися вступити в старе НАТО», - зазначає С.ЛАВРОВ.

Він вважає, що розміщення елементів глобальної системи ПРО США в Східній Європі девальвує НАТО, оскільки ці країни стверджують, що в іншому разі вони не відчувають себе в безпеці під захистом Альянсу.

С.ЛАВРОВ зазначає, що «європейська архітектура безпеки не спрацювала в період кавказької кризи, хоча всі європейські держави підписали всі відповідні міжнародні і регіональні документи, що передбачають зобов`язання з невикористання сили і мирного вирішення конфліктів, неподільність нашої загальної безпеки».

Міністр закордонних справ РФ переконаний, що пропозиція Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА укласти Договір про європейську безпеку могла б надати майданчик для запуску процесу спільного огляду європейської системи і пошуку шляхів її реформування.

«Велика частина європейських інституцій була створена в період «холодної війни». На справді вона є структурою з різнорідних організацій, що мають різний членський склад. Нам потрібна всеосяжна рамкова структура, яка б не завдавала збитку будь-якій з існуючих у регіоні організацій. Однією з ключових цілей могло б стати зміцнення міжнародної законності в нашому регіоні на основі чітких правил, що забезпечують універсальне застосування норм міжнародного права», - вважає С.ЛАВРОВ.

Він переконаний, що після кавказької кризи в євроатлантичній політиці «вже не вийде вести справи, неначебто нічого не трапилося».