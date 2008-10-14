Білорусь сподівається на розширення відносин з ЄС

Київ, 14 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ заявив, що білоруська сторона розраховує на поглиблення відносин із Євросоюзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, про це С.МАРТИНОВ заявив за підсумками зустрічі з Верховним представником Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ.

«Ми вдячні за рішення, прийняті Радою ЄС. Чекаємо, що ці рішення будуть, якщо можна так сказати, розширені й поглиблені, тоді як ми продовжимо спільну роботу з покрашення наших відносин і подолання розбіжностей, чесних розбіжностей у думках, які у нас як і раніше є з певних питань», - сказав С.МАРТИНОВ.

Міністр закордонних справ Білорусі підкреслив, що Білорусь готова до співпраці з Євросоюзом. «Ми готові прийняти делегацію ЄС, візит якої очікується в найближчі декілька тижнів. Нам важливо працювати пліч-о-пліч заради процвітання й економічної стабільності на континенті», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за «недотримання демократичних свобод» ЄС ввів заборону на поїздки до Європи для 41 офіційної білоруської особи, включаючи президента республіки Олександра ЛУКАШЕНКА, а також скасував проведення двосторонніх міністерських зустрічей і виключив Білорусь із так званої генеральної системи торгових преференцій за «утиск права трудящих».

Глави МЗС країн ЄС на засіданні 15 вересня в Брюсселі заявили про готовність почати перегляд запроваджених санкцій щодо білоруської влади, якщо ОБСЄ визнає результати парламентських виборів у Білорусі. Минулого тижня пом`якшити санкції щодо офіційних осіб республіки рекомендував Європарламент.

13 жовтня Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин Європейського Союзу на півроку призупинила заборону на видачу віз деяким білоруським посадовцям.