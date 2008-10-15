ЄС задоволений виведенням російських військ з Грузії

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Рада міністрів ЄС задоволена виведенням російських військ з Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС, схвалених під час засідання в Люксембургу 13-14 жовтня.

“Рада із задоволенням відзначає, що після розміщення місії європейських спостерігачів в рамках політики безпеки та оборони, що складається з 200 осіб, російські війська були виведені з зон, що межують з Абхазію та Південною Осетією”, - зазначається у документі.

Рада міністрів підтвердила бажання взяти активну участь в переговорах з цього питання на рівні експертів, в тому числі за участі Росії та Грузії, що мають відбутися 15 жовтня в Женеві. Міністри країн-членів ЄС вважають, що ця дискусія має знайти шляхи розв’язання ряду проблем, що залишаються і, зокрема, питань забезпечення безпеки в регіоні, повернення переміщених осіб, включаючи Верхній Кодор та район Ахалгорі. Рада міністрів ще раз підтвердила свою відданість збереженню територіальної цілісності Грузії.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни на початку серпня, значна частина Грузії була окупована російською армією. Зараз російські війська продовжують контролювати Абхазію та Південну Осетію, незалежність яких була визнана Росією у серпні.

На початку вересня країни-члени ЄС схвалили рішення про направлення місії спостерігачів для Грузії, водночас, було досягнуто домовленості про виведення російських військ з території Грузії. Розміщення місії спостерігачів в Грузії розпочалося наприкінці вересня. Загальна кількість спостерігачів становить 200 осіб.