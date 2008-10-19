У Страсбурзі розпочнеться година голосування в Європарламенті
23:58, 19 жовтня 2008Новини ЄС
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В ході голосування депутати планують визначитися щодо призначення баронеси Кетрін Маргарет ЕШТОН на посаду комісара ЄС з питань торгівлі, а також визначитися щодо проектів доповідей Йожефа ЗАХЕРА (група народних партій, Угорщина) про правила безпеки та стандарти пасажирських суден та про використання генетично-модифікованих мікроорганізмів.
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