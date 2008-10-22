Швецький фонд дасть Україні гроші на міську інфраструктуру

Киев. 22 октября. УНИАН. Украина и Всемирный банк подписали письмо-соглашение о выделении гранта Шведским траст-фондом на реализацию проекта развития городской инфраструктуры, в частности Одессы, Чернигова, Ивано-Франковска.

Как передает корреспондент УНИАН, от имени Украины документ подписал министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, от имени Всемирного банка – директор Банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

Первый транш гранта составляет 6 млн. долл.

При этом стороны не уточнили общий размер гранта.

Как отметил Б.ДАНИЛИШИН, целью данных действий является содействие правительству Украины в рамках проекта развития городской инфраструктуры для укрепления потенциала сектора муниципальных услуг, главным образом услуг по водоснабжению и водоотводу, утилизации твердых отходов, централизованного теплоснабжения и пр. Также средства будут направлены на улучшение экологической ситуации Днестра и Черного моря, снижение их биогенной нагрузки.

Министр подчеркнул, что правительство Украины планирует до конца года завершить подготовку двух инфраструктурных проектов, касающихся автомобильных дорог, безопасности движения и модернизации железных дорог Украины, а также начать реализацию трех инвестиционных проектов по передаче электроэнергии, развитию и модернизации городской инфраструктуры на общую сумму 1 млрд. 490 млн. долл. и одного системного проекта на сумму 500 млн. долл.