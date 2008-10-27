Туск та Качинський продовжують боротися за представництво Польщі в Брюсселі

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК каже, що не поїде на неформальну зустріч лідерів ЄС, заплановану на 7 листопада в Брюсселі, якщо туди поїде Президент країни Лех КАЧИНСЬКИЙ.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver” з посиланням на польську газету Dziennik, про це заявив один з провідних членів партії Д.ТУСКА “Громадянська платформа”.

“Якщо Президент настоюватиме, прем’єр не поїде. Нехай Президент відстоює польську позицію щодо фінансової кризи самостійно”, - заявив представник партії Д.ТУСКА.

Водночас, представник пропрезидентської фракції “Право та справедливість” Адам БЕЛАН заявив, що Президент підтвердив свої плани.

“Він розмовляв з французами (зараз Франція головує в ЄС – УНІАН). З того, що ми почули, немає проблем, щоб було два голови делегації”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 15-16 жовтня у Брюсселі, Д.ТУСК та Л.КАЧИНСЬКИЙ вже сперечалися через те, хто має представляти Польщу на саммітах ЄС. Д.ТУСК навіть спочатку не надав Л.КАЧИНСЬКОМУ літака для поїздки до Брюсселя, однак потім надіслав за ним урядовий літак до Варшави. Після цієї події Д.ТУСК вже звернувся до Конституційного суду країни з проханням роз’яснити, хто має представляти країну на саммітах ЄС. Водночас, маловірогідно, щоб суд встигнув винести рішення з цього питання до неформальної зустрічі лідерів ЄС 7 листопада, присвяченій фінансовій кризі.