Нелегальна вирубка лісів суттєво знизиться

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що нові правила імпорту деревини в ЄС суттєво знизять нелегальні вирубки в Росії, Україні та Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в робочому документі Єврокомісії щодо оцінки наслідків введення нового законодавства, спрямованого на боротьбу з нелегальним вирубуванням лісів.

“Зниження нелегальних вирубок лісу буде значним в Росії, а також, можливо, в Білорусі та Україні. Однак, в Росії, у зв’язку із швидким розвитком внутрішнього ринку, можливо переключення потоку нелегального лісу на внутрішній ринок”, - зазначається у документі.

При цьому, для досягнення зниження нелегального вирубування лісів Єврокомісія пропонує провести переговори про Добровільні угоди про партнерство в галузі захисту лісів.

На сьогодні переговори про такі угоди проводяться з шістьма країнами: Індонезією, Малайзією, Ганою, Камеруном, Габоном та Конго Браззавілем, однак Єврокомісія вважає можливим розширити їх ще на 6 країн: Бразилію, Китай, В’єтнам, Росію, Білорусь та Україну.

Разом з тим, в документі зазначається, що “ніяких формальних дискусій з цього приводу поки не проводиться, і вони можуть розпочатися лише за наявності бажання цих країн”.

За оцінками Єврокомісії, у випадку підписання цих 6 угод, імпорт нелегально вирубаної деревини зменшиться на 13%, або на 9 млн. кубометрів на рік.

Загалом Росія, пострадянські країни та країни Балкан в 2005 році виробили 162 млн. кубометрів круглих лісоматеріалів, при цьому, нелегальне виробництво, за оцінками Єврокомісії, становило 17%, або 28 млн. кубометрів. Ці країни віднесені до країн з високим ризиком нелегального вирубування деревини, разом з країнами Латинської Америки, Азії, за винятком Японії, та Африки за винятком Південно-Африканської республіки.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Єврокомісія запропонувала боротися з імпортом нелегально вирубаних лісів. Відповідно з проектом регуляторного акту, запропонованого Комісією, передбачається вимагати від всіх імпортерів та трейдерів деревини сертифікат про її походження та підтвердження того, що вирубка проводилася відповідно до законодавства країни, з якої здійснюється імпорт.

Крім того, регулювання передбачає накладення штрафів на трейдерів та імпортерів, які не зможуть надати відповідні документи, чи у випадку доведення, що ввезена ними деревина була незаконно вирубана. Водночас, проект документу не встановлює якісь конкретні розміри штрафів.