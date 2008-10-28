Фінансова система світу може втратити 2,8 трлн. дол.

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Фінансова система світу може втратити в результаті фінансової кризи 2,8 трлн. дол., прогнозує Центральний банк Великобританії.

Про це повідомляє сьогодні агентство Reuters.

У банку зазначають, що завдяки роботі з протидії кризи, в результаті якої уряди світу погодились надати банкам допомоги на 4 трлн. дол., може підтримати спокій на банківському ринку, однак обережні в прогнозах щодо наслідків цих дій на глобальну фінансову систему.

“Нестабільність глобальної фінансової системи в останні тижні була найбільш серйозною за всю історію”, - заявив заступник керівника центробанку Джон ДЖИВ.

“І з глобальним економічним зниженням, фінансова система залишається в напруженому стані”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, світ переживає найбільшу з 1930-х років фінансову кризу. Велика кількість банків та фінансових установ по всьому світу були змушені звернутися по допомогу до урядів для підтримки ліквідності.