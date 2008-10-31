Бельгія хоче покращити процес видачі віз українцям
Однак не розуміє, в чому проблема... Чи робить вигляд, що не розуміє
Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. Бельгія хоче покращити процес видачі віз українцям, однак не впевнена, що використання посередників суперечить законодавству ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив в інтерв’ю українським інформагентствам прем’єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ напередодні свого візиту до Києва.
“Я хоче дуже чітко сказати: ми хочемо вирішити проблему. І ми хочемо відповідати законодавству ЄС, але ми не переконані, що тут є порушення європейського законодавства”, - сказав він.
Прем’єр зазначив, що Бельгія разом з 6-ма іншими країнами-членами ЄС, уклала угоду з комерційною компанією, оформлення віз через яку приводить до збільшення їх вартості на 25 євро – до 60 євро.
“Наскільки ми розуміємо, уряд України не стільки незадоволений тим, що ми користуємося послугами комерційної фірми, скільки саме зростанням ціни. Але ви можете звертатися як напряму до посольства, так і до комерційної компанії”, - сказав І.ЛЕТЕРМ.
Він також зазначив, що зараз, країни-члени ЄС, що користуються послугами комерційного посередника, ведуть переговори з Єврокомісією та Європарламентом щодо того, як виконати вимоги Угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС.
Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2007 року посольства Бельгії і Нідерландів почали прийом документів на видачу віз від українців через спеціальний Центр обробки візових запитів, створений аутсорсинговою компанією VFS. Вартість послуги в центрі - 170 грн. (приблизно 25 євро). Крім того, громадяни повинні сплатити вартість візи - 35 євро. Посольства Німеччини, Франції, Італії та Великобританії також співпрацюють з посередницькими компаніями при оформленні віз. Офіційно, людина, що хоче отримати візу, має вибір: отримувати її напряму у консульському відділі чи через компанію посередника (яка не гарантує отримання візи, а лише займається передачею документів – УНІАН), однак на практиці співробітники посольств намагаються якомога частіше направляти громадян, що хочуть отримати візи, до компанії-посередника.
Ще у березні 2007 року до підписання угоди про спрощення візового режиму представник Єврокомісії Емма АДВІН висловила переконання, що збільшення вартості віз для українців через залучення компанії-посередника VFS суперечить духу угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Україною.
Україна і Європейський Союз підписали угоду про спрощення візового режиму 18 червня 2007, вона набрала чинності з 1 січня 2008 року.
При цьому, лише за перші 4 місяці дії угоди, МЗС України зафіксувало близько 150 порушень її положень країнами-членами ЄС.
За оцінками українського МЗС, Бельгія входить до групи країн, що проводять дуже недружню політику щодо України у візовій політиці. До цієї групи також входять Німеччина, Іспанія та Нідерланди.