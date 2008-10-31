Ющенко переконував Летерма, що ПДЧ в НАТО зніме напругу в Україні

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив сподівання, що двосторонній політичний діалог між Україною та Бельгією поглиблюватиметься.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії Івом ЛЕТЕРМОМ, що відбулась сьогодні у Києві. Основною темою розмови став курс європейської та євроатлантичної інтеграції, який є незмінним стратегічним пріоритетом зовнішньої та внутрішньої політики України, стан двостороннього співробітництва, а також деякі аспекти міжнародної ситуації.

На початку зустрічі В.ЮЩЕНКО висловив сподівання на подальше поглиблення двостороннього політичного діалогу між Україною та Бельгією, зокрема на найвищому рівні. Значну роль у подальшій активізації відносин в усіх сферах має відіграти Дорожня карта українсько-бельгійських відносин на 2009-2010 роки, підписання якої очікується наступного місяця.

Президент відзначив динамічний розвиток українсько-бельгійського торговельно-економічного співробітництва. Підтвердженням цього є те, що сьогодні у Києві відбувається перше засідання українсько-бельгійської міжурядової Змішаної комісії з торговельно-економічного та фінансового співробітництва. В.ЮЩЕНКО також відзначив інтерес з боку бельгійських компаній до роботи на українському ринку і запевнив у тому, що українська влада докладає максимальні зусилля для створення сприятливих умов для інвесторів.

Окремо В.ЮЩЕНКО пояснив Іву ЛЕТЕРМУ антикризові заходи, яких вживає українська держава для подолання наслідків світової фінансової кризи для національної економіки.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання української сторони на розуміння Бельгією євроатлантичних устремлінь України та очікування щодо підтримки з її боку у питанні набуття Україною членства в НАТО, зокрема, через підтримку Бельгією заявки на приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в грудні цього року.

Як аргумент Президент наголосив, що надання Україні ПДЧ у жодному разі не призведе до загострення внутрішньої ситуації, а навпаки зніме цю резонансну тему з порядку денного. Він повідомив, що коло прихильників членства в НАТО в українському суспільстві дедалі зростає. Окремо він запевнив, що остаточне рішення до членства в НАТО буде прийнято відповідно до демократичних процедур з урахуванням громадської думки в Україні.

Президент також висловив сподівання на якнайшвидшу позитивну еволюцію позиції Бельгії щодо перспектив членства України в ЄС. Це особливо важливо у контексті підготовки до головування Бельгії в Європейському Союзі у першій половині 2010 року.

Окремо було обговорено виконання Угоди про спрощення порядку оформлення віз з ЄС з боку країн Євросоюзу.

З українського боку у зустрічі взяв участь заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.