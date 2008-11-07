Заява про розміщення ракет в Калінінграді на створить довіри в Європі

Брюссель. 7 листопада. УНІАН. Французььке президентство в ЄС вважає, що заяви Росії про розміщення ракет в Калінінградській області не сприяють довірі

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві президентства, текст якої передано УНІАН.

«Ця заява не сприяє створенню клімату довіри та покращенню безпеки в Європі, особливо тоді, коли ми би хотіли мати діалог з Росією з питань безпеки всього європейського континенту, а Росія зробила пропозиції з цього приводу», - зазначається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ 5 листопада заявив про намір розгорнути в Калінінградській області ракетний комплекс «Іскандер» для нейтралізації елементів ПРО.

Окрім, цього, за словами Д.МЕДВЕДЄВА, з території Калінінградської області буде організовано радіопридушення об`єктів ПРО в Європі.

”Іскандер” - високоточна зброя, здатна вражати меті на відстані до 300 кілометрів.