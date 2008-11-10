Переговори з Росією - єдиний шлях захисту інтересів ЄС

Брюссель. 10 листопада. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР називає переговори з Росією єдиним шляхом захисту інтересів ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні журналістам перед початком засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

«Кращий шлях захистити наші інтереси – переговори. Як ви можете захистити ваші інтереси навіть не кажучи про них?», - сказала комісар.

Вона зазначила, що на сьогодні обидві сторони мають взаємну зацікавленість для продовження переговорів.

За її словами, ЄС залишається важливим ринком та важливим джерелом інвестицій для Росії. Інвестиції з ЄС в Росії становлять 80% всіх іноземних інвестицій.

Крім того, за словами комісара, є спільна зацікавленість в розвитку досліджень, в тому числі в області ядерних технологій, в енергетичній політиці, а також в зовнішніх відносинах.

«Росія є також дуже важливим геостратегчічним актором. І це також має прийматися до уваги, коли ми говоримо про наші інтереси. Ми можемо працювати з Росією як геостратегічним партнером», - сказала комісар.

Вона також зазначила, що її позиція щодо необхідності відновлення переговорів не означає відмови від визнання територіальної цілісності Грузії.

«Продовження переговорів не означає, що ЄС визнає статус-кво в Грузії, і переговори в Женеві будуть продовжені. Наступна зустріч буде 18 листопада. Особлива увага – територіальній цілісності Грузії», - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Єврокомісія запропонувала огляд стану відносин з Росією, яким, зокрема, висловилася за відновлення переговорів, призупинених 1 вересня цього року рішенням Європейської Рали (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) до виконання Росією уумов плану мирного врегулювання.