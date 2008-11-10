Єхануров обговорить з колегами зі Скандинавії та Балтії надання ПДЧ

Київ. 10 листопада. УНІАН. Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ обговорить з керівниками оборонних відомств країн Скандинавсько-Балтійської ініціативи питання набуття Україною Плану дій щодо членства у НАТО.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, сьогодні до Королівства Данія для участі у засіданні міністрів оборони Скандинавсько-Балтійської ініціативи прибула українська військова делегація на чолі з Ю.ЄХАНУРОВИМ. Головною метою проведення заходу, що відбудеться 11 листопада в м. Рьоне на данському острові Борнхольм, є обговорення стану реалізації Скандинавсько-Балтійської ініціативи та визначенні перспектив на майбутнє.

Зокрема, в ході засідання Ю.ЄХАНУРОВ та керівники оборонних відомств восьми країн Скандинавсько-Балтійської ініціативи – Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, Литви, Латвії та Естонії – обговорять перспективи підтримки цими державами приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО. Також на порядку денному засідання будуть питання щодо стану співробітництва України з країнами Скандинавсько-Балтійської ініціативи та перспективи його розвитку, вдосконалення роботи відповідно до започаткованих проектів та визначення нових напрямків співпраці.

Крім того, в ході засідання розглядатимуться питання регіонального співробітництва та участі країн Скандинавсько-Балтійської ініціативи у міжнародних миротворчих операціях.

Також у Копенгагені Ю.ЄХАНУРОВ планує провести робочі зустрічі з міністром оборони Естонської Республіки Яаком АВІКСООМ та міністром охорони краю Литовської Республіки Юозасом ОЛЄКАСОМ.

По завершенні візиту до Данії глава українського військового відомства відбуде до столиці Естонії м. Таллінна, де 13 листопада відбудуться Консультації високого рівня між Україною та НАТО за участю генерального секретаря Альянсу та міністрів оборони країн-членів цієї воєнно-політичної організації.