Отримання Україною ПДЧ стабілізує внутрішню політичну ситуацію?

Таллінн. 13 листопада. УНІАН. Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ впевнений, що отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО стабілізує внутрішню політичну ситуацію в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив у своєму виступі на пленарному засіданні під час консультацій «Україна-НАТО» за участю міністрів оборони країн Альянсу, які тривають сьогодні у Таллінні.

«Ми вважаємо, що приєднання України до ПДЧ потребує, звичайно, певної сміливості з обох сторін. Але в Україні, по-перше, це стабілізує ситуацію. По-друге - засвідчить єдність Альянсу перед новими загрозами», - підкреслив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зауважив, що в Україні усвідомлюють, що безпека та стабільність державі потрібна вже сьогодні.