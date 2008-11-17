У Страсбурзі розпочнеться ранкове засідання сесії Європарламенту

Засідання розпочнеться з голосування за терміновим запитом з питання надання підтримки країнам-членам ЄС для підтримки платіжного балансу. Крім того, в ході ранкового засідання депутати планують обговорити ряд доповідей Луї Мануеля КАПУЛОС САНТОШ (група соціалістичних партій, Португалія) щодо змін спільної сільськогосподарської політики в питаннях надання допомоги фермерам та сприяння сільському розвитку, а також проект доповіді Нільса БУСКА (група ліберальних партій, Данія) про схему забезпечення шкіл свіжими овочами та фруктами.