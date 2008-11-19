ЄП виступає за збереження ”д`юті-фрі”

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Європарламент вважає за необхідне зберегти “д’юті-фрі” в регіональних аеропортах та на наземних кордонах.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Астрід ЛАЛЛІНГ (група народних партій, Люксембург), схваленій 18 листопада на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проголосували 328 депутатів, проти – 319, утрималися – 34.

Пропозиція Єврокомісії передбачає, що морські та повітряні пасажири повинні мати доступ до придбання товарів без сплати податків тільки у тому випадку, якщо їхній безпосередній пункт призначення перебуває за межами країн-членів ЄС. Водночас, депутати Європарламенту висловилися за те, що пасажир повинен мати право користуватися послугами таких магазинів протягом всього свого маршруту (скільки б пересадок він не робив). Депутати також висловилися проти пропозиції Єврокомісії щодо припинення діяльності магазинів безмитної торгівлі на наземних зовнішніх кордонах ЄС.

Цим же документом депутати також підтримали пропозицію Єврокомісії щодо того, що у випадку придбання он-лайн підакцизних товарів в іншій країні-члені ЄС, акцизи мають бути сплачені в країні призначення товару, при цьому всі необхідні дії для цього має здійснити продавець товару. Доповідач пропонувала підтримати ідею сплачувати акцизи в країні продажу товарів, зазначаючи, що пропозиція Єврокомісії є “кроком назад до ситуації до 1992 року”, однак не була підтримана депутатами. Після чого А.ЛАЛЛІНГ запропонувала взагалі зняти свій проект доповіді з розгляду, але він все-таки був схвалений незначною більшістю голосів.

Європарламент в питаннях податкового законодавства має консультативний голос, остаточне рішення приймається Радою міністрів ЄС.