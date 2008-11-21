90% європейських учнів вивчають англійську як першу іноземну

Брюссель. 21 листопада. УНІАН. Європейські діти починають вивчати іноземні мови у віці від 8 до 10 років, однак кількість занять обмежена.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать результати оприлюдненого сьогодні Єврокомісією дослідження, проведеного інформаційною та освітньою мережею Eurydice.

Згідно з результатами дослідження, в більшості країн навчання іноземним мовам розпочинається дітьми у віці від 8 до 10 років, лише в Іспанії та в німецькомовних районах Бельгії навчання іноземним мовам розпочинається з трьох років.

Водночас, свідчать результати дослідження, кількість навчальних годин в початковій та середній школі на вивчення іноземних мов залишається незначним і не перевищує 10% всієї шкільної програми.

В більшості країн в середній школі існує можливість для дітей вивчати дві іноземні мови, при цьому в 2006-2007 роках навчання одній іноземній мові принаймні протягом одного року було обов’язковим практично в усіх середніх школах Європи, крім шкіл Ірландії та Шотландії.

В тринадцяти європейських країнах першою іноземною мовою пропонується англійська, при цьому, навіть там де є можливість обирати, батьки та діти найчастіше обирають саме англійську мову. Таким чином, 90% європейських учнів вивчають англійську як обов’язковий предмет.

Eurydice – європейська інформаційна мережа з питань освіти в Європі. Вона збирає інформацію та здійснює аналіз політичних систем в освіті Європи. Мережа складається з 35 національних відділень, розташованих в 31-ій європейській країні (країни-члени ЄС, країни Європейської економічної зони та Туреччина).