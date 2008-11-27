ЄК судитиметься з Іспанією, на телебаченні якої багато реклами

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Єврокомісія оскаржить в суді бездіяльність Іспанії щодо перевищення ліміту реклами на телебаченні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено Комісією сьогодні.

Як повідомили в Комісії, на основних телеканалах Іспанії досить часто кількість реклами та телепродажів перевищує максимально дозволені в ЄС 12 хвилин на годину.

“Незважаючи на наші заклики, Іспанія не виконує європейське обмеження в 12 хвилин рекламних роликів на годину”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Вівіанн РЕДІНГ.

Комісія зазначає, що інтерпретуючи Директиву ЄС, Іспанія встановила досить вузьке визначення реклами, і не віднесла до реклами ролики телепромоцій та рекламні репортажі.

Єврокомісія розпочала процедуру про порушення законодавства ЄС проти Іспанії 11 липня 2007 року.

Директива про “Телебачення без кордонів”, яка визначає довжину рекламних роликів в телеефірі, набула чинності в 1989 році. В 2007 році до директиви були внесені зміни, які, однак, не змінили правило щодо загальної кількості рекламних роликів в ефірі.