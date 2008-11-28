Сейм Литви висловився за ПДЧ для України та Грузії

Київ. 28 листопада. УНІАН. 27 листопада Сейм Литовської Республіки ухвалив резолюцію «Про надання ПДЧ Україні та Грузії».

Як повідомили УНІНА у прес-службі Міністерства закордонних справ України, Сейм Литви висловився за надання Україні та Грузії ПДЧ під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО 2-3 грудня ц.р. Депутати Сейму закликали членів парламентів та урядів країн Північноатлантичного Альянсу також солідарно підтримати таку позицію.

У резолюції наголошується, що Сейм послідовно підтримував і надалі підтримуватиме якнайшвидше зближення України та Грузії з Альянсом. Для цього зближення мають бути ефективно використані усі наявні ресурси та інструменти співробітництва.

Депутати, посилаючись на рішення Бухарестського саміту НАТО про майбутнє членство України та Грузії в НАТО, підкреслюють, що наступним логічним кроком у цьому напрямку має стати надання зазначеним країнам ПДЧ.

У резолюції висловлюється переконання, що розширення НАТО та євроатлантична інтеграція консолідують та зміцнюють безпеку і стабільність в усій Європі.