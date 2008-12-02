Лукашенко вважає, що ЄС покращив відносини з Білоруссю через енергетику

Київ. 2 грудня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що ставлення Європи до Білорусі змінилося під впливом ряду чинників, у тому числі й енергетичних.

Таке припущення О.ЛУКАШЕНКО висловив в інтерв`ю інформаційному агентству «Франс-прес» (AFP), відповідаючи на запитання, чому Євросоюз останніми тижнями став краще ставитися до Білорусі (стенограма цього інтерв`ю розміщена на офіційному сайті Президента Білорусі).

“Все ж таки Європейський Союз стурбований тим (не знаю тільки, чому така заклопотаність?), що ми можемо втратити незалежність. Це, перш за все. По-друге, ви бачите, що з енергетикою відбувається. Ну добре, сьогодні ціни впали, але це ще не остаточний варіант, вони завтра можуть і підскочити. Тому, та й через те, про що ми тут з вами говорили – про роль Білорусі – Євросоюз зробив певні висновки», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі вважає, що перегляду позиції Європи стосовно Білорусі сприяли парламентські вибори, що відбулися у вересні 2008 року. «Напевно, останні вибори переконали європейців у тому, що яка б тут не була «диктатура» – не ЛУКАШЕНКО винуватий у тому, що опозиція не може делегувати у владу своїх людей. Вони побачили це неозброєним оком. Ми запрошували всіх бажаючих спостерігати, для всіх були двері відкриті. Навіть тим, кому заборонений в`їзд на нашу землю, – теж всім дозволили, всі приїхали. Вони побачили реальний стан справ і зрозуміли, що чи поганий, чи хороший ЛУКАШЕНКО, але він обраний народом. Депутати, подобаються – не подобаються, вони теж обрані народом. Значить, треба мати діалог з цією владою...», - пояснив він.

У той же час, О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що високо оцінює зроблені Євросоюзом дії. «Хотілося б, щоб вони були більш істотними, більш радикальними, щоб цей діалог був інтенсивнішим», - додав глава білоруської держави.

Тим часом, за його словами, Білорусь не ставить перед собою таких завдань, як вступ до Євросоюзу і НАТО. «Нас, по-перше, туди і не кличуть. Ми навіть не обговорювали таку проблему. Можливо, колись ці питання і постануть перед нами. Але поки вони не стоять, тим більше, що ми є членами військово-політичної Організації Договору про колективну безпеку (де, до речі, зараз ми головуємо). Більш того, ми знаходимося у військово-політичному союзі з Російською Федерацією», - заявив він.

О.ЛУКАШЕНКО вважає, що Білорусь стане ближче до Євросоюзу за умови ліквідації економічних бар`єрів, створених не з вини білоруської сторони.

“Мені здається, що ми їх приберемо, якщо у нас процес і далі так пройде. І ми будемо хорошим економічним партнером для Євросоюзу. Дай, Боже, нам налагодити нормальну співпрацю у сфері економіки з Європейським Союзом. Я знаю оцінки розумних людей в Європі, зокрема в Європейській комісії. Вони говорять про те, що коли розглядалося питання про прийом нових членів у ЄС (ще до вступу Прибалтики й інших держав), якби йшлося про Білорусь, то вона була б найбільш підготовленою в цьому відношенні. Тому що у нас немає проблем з дефіцитом бюджету. У нас тут порядок. Ми не створюємо і нікому не створювали проблеми. Тобто це спокійна, мирна європейська країна, яка існує в інтересах Євросоюзу. Ця думка не поширювалася, але вона мені добре відома. Проте ще раз чесно і щиро говорю, що ми не подавали заявок ні в Європейський Союз, ні в НАТО. Таке питання в Білорусі не стояло і не обговорювалося. Але партнерами ми для вас будемо хорошими завжди, якщо ви цього захочете», – заявив О.ЛУКАШЕНКО.