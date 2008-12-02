Генсек НАТО нагадує, що членство в організації - не самі привілеї

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР нагадує Україні і Грузії, що членство в організації – це не тільки привілеї, але й ряд зобов`язань.

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ.

“Хоч би як, членство в НАТО передбачає не тільки привілеї, але й також серйозні зобов`язання», - сказав генсек НАТО.

“Зокрема, кандидати повинні продемонструвати чіткі зобов`язання політичні і військові”, - додав Яап де Хооп СХЕФФЕР.

Він зазначив, що сьогодні міністри закордонних справ країн-членів здійснять першу оцінку готовності Грузії і України для отримання ПДЧ після політичного рішення саміту НАТО.

Яап де Хооп СХЕФФЕР також нагадав, що 3 грудня відбудуться засідання Комітету Україна-НАТО, а також вперше засідання Комітету Грузія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня на саміті в Бухаресті лідери країн-членів НАТО ухвалили політичне рішення про те, що Україна і Грузія повинні стати членами цієї організації в майбутньому, проте відмовилися надавати їм План дій щодо членства (ПДЧ), вирішивши, що обидві країни не готові для отримання такого плану. Рішення про надання ПДЧ було відкладене на нинішнє засідання Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ.