ЄП та президентство досягнули компромісу про зменшення викидів СО2 від авто

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Європарламент та французьке президентство в ЄС досягли компромісу щодо зменшення викидів СО2 в атмосферу від нових авто.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Згідно з повідомленням, сторони узгодили, що основними цілями залишається зменшення викидів СО2 від нових легкових автомобілів в ЄС в середньому до 120 гр. на 1 кілометр, при цьому до 130 грамів – за рахунок технологічних змін в моторах автомоблів, ще 10 грамів – за рахунок інших рсурсів, в тому числі збільшення частки використання біопального.

Разом з тим, компроміс передбачає, що з 2012 року виробники мають знизити викиди СО2 в атмосферу до 65% необхідного зниження для досягнення цілі в 130 грамів, з 2013 – до 75%, з 2014 року – до 80% і з 2015 року – до 100%.

Крім того, Європарламент та президентство погодили розміри штрафів з виробників за перевищення їхніми машинами встановлених норм викидів СО2 в атмосферу.

Так, передбачається, що з 2012 року штрафи становитимуть 5 євро за кожен перший зайвий грам СО2 на кілометр, 15 євро – за другий, 25 євро – за третій, 95 євро – заа четвертий та кожний наступний грам. З 2019 року пропонується встановити єдиний штраф в 95 євро за кожен додатковий грам.

Сторони також визначилися, що до 2020 року виробники мають досягнути зменшення викидів СО2 в атмосферу від нових автомобілів в 95 грамів на 1 кілометр.

Досягнутий компроміс має бути тепер підтриманий Радою ЄС та Європарламентом.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія запропонувала проект Директиви про зменшення викидів СО2 від нових автомобілів ще в 2007 році, однак зіткнулася з протидією автомобільного лоббі, яке заявляло про неможливість своєчасно виконати досягти поставлених цілей.