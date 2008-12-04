В третьому кварталі ВВП в ЄС продовжив зниження

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. За попередніми даними, в 3 кварталі 2008 року ВВП знизився в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) на 0,2% порівняно з другим кварталом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з третім кварталом 2007 року, ВВП у третьому кварталі 2008 року зріс на 0,6% в єврозоні та на 0,8% в ЄС-27.

Як повідомляв УНІАН, у другому кварталі 2008 року ВВП також знизився на 0,2% в євро зоні та на 0,1% в ЄС-27.

В 2007 році ВВП зріс на 2,6% в єврозоні та на 2,9% в ЄС-27 порівняно з 2006 роком, коли зростання ВВП становило 2,8% в єврозоні та 3,1% - в ЄС-27.

Зараз до зони євро належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Кіпр та Мальта.