У Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань розвитку Європарламенту

В ході засідання депутати планують провести дискусію з комісаром ЄС з питань розвитку та гуманітарної допомоги Луї Мішелем, міністром співпраці та франкофонії Франції Аленом Жуайанде на тему досягнень французького президентства в ЄС в області розвитку.

Дата проведення: 8 грудня 2008 року Час початку: 15-00.