Закарпаття та угорська область Гевеш підпишуть угоду про співробітництво

Ужгород. 6 грудня. УНІАН. Закарпаття та угорська область Гевеш підпишуть Рамкову угоду про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво. Про це сьогодні повідомив УНІАН заступник голови Закарпатської обласної ради Василь БРЕНЗОВИЧ.

За його словами, рішення про встановлення партнерства зв’язків між Закарпатською обласною радою (Україна) та органом самоврядування області Гевеш (Угорська Республіка) ухвалили під час 21 сесії V скликання Закарпатської обласної ради, яка відбулася 4 грудня 2008 року.

За словами В.БРЕНЗОВИЧА, область Гевеш цікава тим, що має значний історико-культурний та туристично-рекреаційний потенціал та досвід застосування передових технологій сільськогосподарського виробництва. Також за роки входження Угорщини до Європейського Союзу, органи місцевого самоврядування області Гевеш набули значного досвіду в забезпеченні сталого розвитку територіальних громад та розвитку місцевої демократії. Крім того, ця угорська область входить до складу «Карпатського Єврорегіону».

За угодою, Закарпаття та Гевеш співпрацюватимуть у таких галузях: промисловість, сільське господарство, транспорт і зв’язок, наука, техніка, освіта та охорона здоров’я, культура і мистецтво, туризм і спорт, місцеве самоврядування, екологія, раціональне використання природних ресурсів, протипаводковий захист.

«Підписання Рамкової Угоди про співробітництво сприятиме розвитку співпраці між територіальними громадами, трудовими колективами та культурно-освітніми закладами двох областей, зміцненню дружби між українським та угорським народами», - додав заступник голови облради.

Він також повідомив, що витрати на реалізацію угоди здійснюватимуться за рахунок суб`єктів зовнішньоекономічних зв`язків та в межах програми транскордонного співробітництва.

За попередніми домовленостями, повідомив В.БРЕНЗОВИЧ, угода буде підписана до кінця 2008 року.