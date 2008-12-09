ЄК пропонує покращити систему донорства органів людини

Брюссель. 9 грудня. УНІАН. Єврокомісія пропонує покращити якість системи донорства органів в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ на прес-конференції 8 грудня, представляючи проект директиви.

“Ці заходи спрямовані на збереження життя людей. Ми хочемо запевнити громадян та пацієнтів в Європі в тому, що ЄС та країни-члени працюють разом для максимізації зусиль на покращення якості та безпеки системи трансплантації”, - сказала комісар.

За її словами, проект Директиви передбачає, зокрема, створення в кожній країні-члені ЄС національного органу, якій займатиметься питаннями відповідності національної системи донорства та трансплантації європейським стандартам. Ці стандарти полягають у створенні системи доставки людських органів, стандартизацію баз даних щодо наявних трансплантатів та потреби в них, створення національних програм моніторингу за результатами трансплантації. Головним завданням таких програм має стати мінімізація ризиків для реципієнтів донорських органів.

Проект Директиви також містить шестирічний План дій, що складається з 10 пріоритетів в трьох основних напрямках: покращення якості та безпеки органів, збільшення доступності органів та створення більш ефективної та доступної системи трансплантації.

На сьогодні, за оцінками Єврокомісії, щоденно в ЄС вмирають 12 осіб в очікування донорських органів.

Загальна кількість пацієнтів, що очікують на донорські органи становить близько 56 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2007 року Єврокомісія підготувала комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо донорства та трансплантації, на базі якого і було розроблено нинішній проект Директиви.