Товарообіг між Україною та Литвою зріс на 90%

Вільнюс. 9 грудня. УНІАН. Товарообіг між Україною та Литвою за останній рік зріс на 90%.

Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з Президентом Литовської Республіки Валдасом АДАМКУСОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що у 2008 році країни вийдуть на цифру понад 1 млрд. доларів. «Це прекрасна динаміка», - сказав Президент України.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що цьому сприяв активний діалог між двома країнами. Він охарактеризував відносини між Україною та Литвою як стратегічні.

Президент України висловив сподівання, що підписана сьогодні дорожня карта стратегічних відносин між Україною та Литвою сприятиме подальшому розвитку політичних та економічних відносин.

Розповідаючи про конкретні напрямки співпраці в енергетичній, торговельній сферах, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що вони розвиватимуться. Він висловив вдячність Президенту Литви за позицію його країни у питаннях євроатлантичної інтеграції України, а також у питання визнання Голодомору 1932-1933 років.

Також В.ЮЩЕНКО подякував за ухвалення позитивного рішення щодо відкриття у 2009 році у Вільнюсі пам’ятника Тарасу Шевченку.

У свою чергу, В.АДАМКУС також наголосив на тісній і плідній співпраці двох країн як на двосторонньому, так і на міжнародному рівні.

В.АДАМКУС заявив, що Литва і надалі готова допомагати Україні в її євроатлантичних прагненням, і надалі готова ділитись досвідом, щоб Україна якомога швидше інтегрувалась до євроатлантичних структур.