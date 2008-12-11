Ірландія може провести повторний референдум про Лісабонську угоду

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Ірландія може провести повторний референдум щодо Лісабонської угоди в обмін на ряд гарантій.

Як повідомляють сьогодні європейські ЗМІ, про це йдеться у проекті висновків засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), підготовленому французьким президентством.

“Уряд Ірландії залишається відданим пошуку можливостей ратифікації Лісабонської угоди до завершення терміну роботи нинішнього складу Єврокомісії”, - зазначається у проекті висновків.

Мандат європейського виконавчого органу завершується у жовтні 2009 року.

Відповідно до законодавства Ірландії, рішення, пов’язані з міжнародними угодами, мають ухвалюватися виключно на референдумах. Згідно з останніми опитуваннями громадської думки в країні, однією з вимог, за якої ірландці готові підтримати Лісабонську угоду є збереження за країною права бути представленою в Єврокомісії на рівні комісара.

Відповідно до проекту висновків засідання Європейської Ради, сторони “погоджуються, що для набуття чинності Лісабонською угодою буде прийнято рішення з необхідними законодавчими процедурами для того, щоб комісія продовжувала включати по одному представнику кожної країни-члена”.

Нинішня версія Лісабонської угоди передбачає, що лише дві третини країн-членів мають бути представлені в Єврокомісії на рівні комісарів.

Крім того, лідери ЄС планують визнати право Ірландії на збереження нейтралітету та гарантувати те, що європейське законодавство не втручатиметься в національне законодавство щодо “життя, освіти та сім’ї”.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн - членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана. Проти висловилися 53% ірландців, що взяли участь в референдумі.

10 вересня 2008 року МЗС Ірландії оприлюднило результати опитування, відповідно до яких, більшість ірландців голосували проти Лісабонської угоди через недостатність інформації про неї.

17 листопада цього року міністр закордонних справ Ірландії Майкл МАРТІН заявив, що Ірландія для підтримки Лісабонської угоди хоче збереження за собою посади комісара.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Країни - члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року.