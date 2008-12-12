Лідери ЄС зберегли цілі щодо скорочення викидів СО2 в атмосферу

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Лідери ЄС вирішили зберегти встановлені раніше цілі щодо зменшення викидів СО2 в атмосферу до 2020 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції по завершенню дводенного засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ.

«Немає жодного континенту, якій мав би такі обов`язкові вимоги щодо збереження клімату, як маємо їх тепер ми», - сказав він.

За словами французького Президента, в ході переговорів було зроблено ряд послаблень для окремих країн, зокрема, для країн Східної Європи. Так, за його словами, довелося знайти певні компромісні механізми для Польщі, яка має 30 млн. жителів, і чия економіка на 95% залежить від вугілля. За словами Н.САРКОЗІ, застосування в Польщі такої ж самої схеми, як і в інших країнах-членах ЄС призвело б до зростання вартості електтроенергії для кінцевого споживача на 2-3%.

«Це абсолютно неприйнятно з соціальної точки зору», - сказав Н.САРКОЗІ.

Присутній на прес-конференції Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ назвав досягнутий лідерами ЄС компроміс історичним.

«Багато хто казав, що європа відмовиться від своїх зобов`язань. Ні, ми зберегли їх», - сказав він.

«Так, ви можете зробити те, що зробили ми, ви можете добитися тих самих цілей, які поставили перед собою ми – це наше повідомлення світу і, в першу чергу нашам друзям зі США», - додав Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2007 року Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні встановила цілі до 2020 року: знизити викиди СО2 в атмосферу на 20%, збільшити частку відновлювальних джерел енергетики до 20% з нинішніх 8,5%, збільшити енергоефективність на 20%.

Під час нинішнього засідання Ради, лідери країн-членів мали розподілити квоти на викиди СО2 між країнами з урахуванням економічних можливостей.