Україна має перегляшути стратегію вступу до ЄС

Київ. 16 грудня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЕЄВ вважає, що Україна має переглянути свою стратегію вступу до Європейського Союзу.

Про це він сказав під час виступу на конференції «Кордони Європи», що відбувається в Києві.

«Стратегія приєднання до Європи з боку України повинна бути переглянута», - сказав він.

За словами К.ЄЛІСЕЄВА, якщо Україна хоче рухатися в ЄС як наші попередники, то необхідно дуже серйозно оцінити свої досягнення і прорахунки. «Нам потрібно зробити домашню роботу і почати бути більш розумними в діалозі з ЄС», - додав він.

За словами К.ЄЛІСЕЄВА, Україні необхідно провести економічну, судову і політичну реформу. Також, на його думку, Україні слід більше думати про конкретні прагматичні проекти, а не займатися риторикою.