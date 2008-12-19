В Женеві обговорили наслідки російсько-грузинської війни

Брюссель. 19 грудня. УНІАН. В Женеві відбувся другий раунд консультацій щодо врегулювання ситуації в зонгі російсько-грузинського конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві головуючої в ЄС Франції, текст якої передано УНІАН.

Згідн із документом, другий раунд переговорів проходив 17-18 грудня. Сторони провели засідання двох робочих груп.

Перша група обговорила запропонований Європейськи Союзом та ООН проект механізму попередження та врегулювання конфліктів, однак не змогла прийняти ніякого рішення, і розгляд питання було перенесено на наступну зустріч.

Друга група обговорила конкретні дії, які можуть бути здійснені для допомоги переміщеним особам та біженцям. Сторони домовилися про необхідність відновити постачання газу, води та електроенергії для людей, які були змушені залишити власні домівки.

Сторони також домовилися, що наступний раунд переговорів відбудеться 17-18 лютого 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, перші переговори в Женеві між представниками Росії, Грузії, невизнаних регіонів Абхазії та Південної Осетії, а також ЄС, ООН та ОБСЄ відбулися в середині жовтня, але завершилися безрезультатно.