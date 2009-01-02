Російський газ надходить до Німеччини в повному обсязі

Київ. 2 січня. УНІАН. ”Газова суперечка” між Росією і Україною не призвела до скорочення поставок російського газу до Німеччини.

Про це повідомив прес-секретар німецького газового концерну E.ON Ruhrgaz Хельмут РОЛОФФ, передає РІА «Новости».

”Російський газ надходить до нас в повному об`ємі. Ми постійно знаходимося у контакті з нашими російськими і українськими партнерами, проводимо моніторинг датчиків тиску на всьому трубопроводі, починаючи з Сибіру і закінчуючи Східною Європою. Всі системи працюють”, - сказав він сьогодні вранці в ефірі телеканалу ”Вести 24”.

За словами Х.РОЛОФФА, на випадок, якщо до Німеччини надходитиме менше газу, Ruhrgaz вжила всі необхідні заходи.

”У нас дуже розгалужена мережа постачальників, 26% палива ми отримуємо з Норвегії, Нідерландів і самої Німеччини. Крім того, у нас є 12 газових сховищ, які розкидані по всій країні, що дозволяє безперебійно доставляти газ нашим споживачам на всій території країни”, - сказав прес-секретар концерну.

”У будь-якому випадку без газу люди не залишаться, і відключень не буде”, - додав він.

Як повідомлялося, ”Газпром” 1 січня припинив поставки газу до України через відсутність контракту про поставки на 2009 рік, в той же час транзит газу з РФ до Європи по українській території продовжується в об`ємі 300 мільйонів кубометрів на добу.