”Газпром” каже, що ціну в 450 дол. для України називав просто так

Брюссель. 7 січня. УНІАН. «Газпром» каже, що після відмови України від ціни в 250 дол. на газ просто інформував про те, якою може бути ціна.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні під час телефонної конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«Це не є частиною переговорів», - сказав він.

«»Це просто інформація про те, скільки зараз коштує газ», - додав він.

За словами представника «Газпрому» Україна відмовилася від «дуже спеціальної ціни» в 250 дол. за тисячу кубометрів, хоча ця ціна повністю відповідає принципам, закладеним у підписаному в жовтні 2008 року меморандумі між прем’єрами Росії та України Володимиром ПУТІНИМ та Юлією ТИМОШЕНКО.

О.МЕДВЕДЄВ також наголосив, що ціна в 201 долар за тисячу кубометрів – дуже далека від принципів цього Меморандуму.

Як повідомляв УНІАН, Україна проводила переговори щодо постачання газу на 2009 рік до 31 грудня 208 року. Україна вважала обгрунтованою ціною на наступний рік ціну в 201 дол. за тисячу кубометрів, а Росія пропонувала ціну в 250 дол.

Після провалу переговорів прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що Росія більше не пропонуватиме Україні ціну в 250 дол., а запропонує ціну на рівні 418-450 дол. за тисячу кубометрів.

З 1 січня 2009 року Росія не постачає свій газ в Україну.