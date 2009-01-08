Ющенко закликав Медведєва поновити поставки газу в Європу

Київ. 7 січня. УНІАН. Глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО закликав Російську сторону негайно поновити поставки російського газу для європейських споживачів та повернутися до конструктивного переговорного процесу. Про це Президент України В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час телефонної розмови з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, в ході розмови В.ЮЩЕНКО висловив надзвичайну стурбованість ситуацією, що склалася із транзитом російського природного газу через територію України до європейських споживачів внаслідок повного припинення Російською стороною поставок газу в Україну для експорту в європейські країни.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Українська сторона з метою забезпечення транзиту російського природного газу до Європи здійснювала всі необхідні заходи для нормалізації ситуації. При цьому був використаний український газ із підземних сховищ. Глава Української держави закликав Російську сторону негайно поновити поставки російського газу для європейських споживачів і запевнив, що Україна готова зробити все необхідне для забезпечення транзиту газу у наданих Російською стороною обсягах. Такими пропозиціями Україна підтверджує свою добру волю щодо забезпечення транзиту навіть до досягнення домовленостей з російською стороною щодо поставок газу.

Глава української держави наголосив на тому, що з 1 січня 2009 року Україна споживає виключно газ власного видобутку та газ, що перебуває в українських сховищах і повністю оплачений НАК «Нафтогаз України».

В.ЮЩЕНКО запропонував Д.МЕДВЕДЄВУ створити відповідну комісію із залученням представників двох сторін, а також третьої сторони - європейських споживачів, яка б проаналізувала причини, які викликали кризову ситуацію, та виробила рекомендації щодо негайного повернення до нормального режиму роботи.

Президент Україну звернув увагу на те, що 30 грудня були проведені всі розрахунки за газ, спожитий у 2008 році, і тому зобов`язання України по розрахунках за спожитий газ у 2008 році є повністю виконаними.

В.ЮЩЕНКО закликав Російську сторону повернутися до конструктивного переговорного процесу та підтвердив готовність Української сторони вести відкриті та прозорі переговори за участю представників Європейського Союзу.

Глава української держави наголосив, що позиція української влади полягає у тому, що базою для переговорів мають стати домовленості, досягнуті Президентами обох держав 12 лютого 2008 року, і взаємні зобов`язання, зафіксовані в Меморандумі між Урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 р., яким визначено принципи та порядок розрахунків між двома державами у газовій сфері.

У прес-службі Президента України відзначили, що українська делегація на чолі з головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ негайно відбула для переговорів до Москви та Брюсселю.