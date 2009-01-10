”Нафтогаз” каже, що ”Газпром” винен йому 75 млн. кубометрів газу

Київ. 10 січня. УНІАН. Заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ТРІКОЛІЧ заявляє, що з 1 січня 2009 року «Газпром» винен «Нафтогазу» близько 75 млн. кубометрів газу, який українська сторона використала зі своїх сховищ для забезпечення транзиту газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.