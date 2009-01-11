Угорщина посилює контроль за технічним станом авто

Ужгород. 11 січня. УНІАН. Угорська поліція повідомила про посилення контролю за технічним станом автомобілів та застосуванням шин зимового зразка. Про це УНІАН повідомив прес-секретар Чопського прикордонного загону Сергій БРОВКО.

За його словами, повідомлення про це надійшло до керівництва Чопського прикордонного загону від поліції Угорської Республіки, В ньому, зокрема, йдеться про те, що будуть вжиті більш жорсткі заходи (штрафи) щодо громадян, які подорожують територією Угорської Республіки автомобільним транспортом та використовують транспортні засоби з порушенням встановлених норм правил дорожнього руху.

Особливу увагу, йдеться в повідомленні, буде звернуто на технічний стан транспортних засобів та застосування автомобільних шин зимового зразка.

Причина застосування жорсткішого контролю - складні погодні умови. Тому діятиме він. як зазначає С.БРОВКО, протягом усього зимового періоду.