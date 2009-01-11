В Страсбурзі розпочнеться вечірнє засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують провести дебати з представниками Ради ЄС та Єврокомісії щодо ситуації на Близькому Сході, а також щодо постачання російського газу та російсько-українського конфлікту, обговорити ситуацію в районі Африканського Рогу та стратегію ЄС щодо Білорусі.

Дата проведення: 14 січня 2009 року Час початку: 15-00