В Страсбурзі розпочнеться вечірнє засідання сесії Європарламенту
21:14, 11 січня 2009Новини ЄС
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В ході засідання депутати планують провести дебати з представниками Ради ЄС та Єврокомісії щодо ситуації на Близькому Сході, а також щодо постачання російського газу та російсько-українського конфлікту, обговорити ситуацію в районі Африканського Рогу та стратегію ЄС щодо Білорусі.
Дата проведення: 14 січня 2009 року Час початку: 15-00
Час початку: 15-00
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