Ющенко очікує сьогодні президентів 5 країн, щоб говорити про газ

Київ. 16 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні очікує п’ятьох колег із країн Східної Європи, включно з Президентами Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ і Литви Валдасом АДАМКУСОМ, які вже підтвердили свою участь.

Про це повідомила вчора пізно увечері «Агентству Франс-Прес» керівник прес-служби глави Української держави Лариса МУДРАК, передає радіо ”Свобода”.

Інших учасників цього саміту на тему енергетичної безпеки вона не назвала.

Раніше в четвер у Словаччині повідомляли, що Президент цієї країни Іван ҐАШПАРОВИЧ може зустрітися 16 січня з В.ЮЩЕНКОМ.

У свою чергу Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ скликає інший газовий саміт за участю глав держав і урядів країн, які отримують газ із Росії або є транзитними державами, 17 січня в Москві. Але ще не відомо, чи він відбудеться, зазначає радіо ”Свобода”.

Президент і прем’єр-міністр України заявляли, що такий саміт мав би відбутися в одній із європейських країн, що, на відміну від Росії, не є стороною нинішнього газового конфлікту. В.ЮЩЕНКО сказав, що прибуде на саміт лише за такої умови.

У Єврокомісії підтримали таку позицію. Врешті ЄС вирішив, що на можливому саміті в Москві його представлятимуть не окремі країни, а єдина делегація відносно низького рівня, на рівні міністра від Чехії як країни, яка головує нині в ЄС, і Єврокомісара від Європейської комісії, і то тільки в разі, якщо в ньому візьме участь Україна.