В Івано-Франківську за кошти ЄБРР реконструюють 3 котельні

Івано-Франківськ. 16 січня. УНІАН. В Івано-Франківську у 2009 році за кошти ЄБРР реконструюють три котельні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому. За словами першого заступника Івано-Франківського міського голови Зіновія ФІТЕЛЯ, КП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» у 2009 отримає від ЄБРР 12 мільйонів євро на реконструкцію трьох котелень, які працюватимуть на альтернативному паливі.

Місцева влада має намір використовувати на цих котельнях вугілля та мазут. ЄБРР надасть кредит комунальному підприємству на 10 років. На думку З.ФІТЕЛЯ «відтак, в наступному опалювальному сезоні Івано-Франківськ значно зменшить використання газу».

Він також повідомив, що міська влада розпочала роботу над Програмами для автономного опалення дитячих садків електричною енергією. «Наразі, - це є пілотні проекти, які складні у технічному виконанні, додав він. - Втім, над їх рішенням вже працюють фахівці, а тому влада очікує позитивний результат».

Довідка УНІАН. КП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» є монополістом із надання послуг тепла та гарячого водопостачання в обласному центрі Прикарпаття. Підприємство експлуатує 37 котелень, які обладнані 160 котлами загальною потужністю 680 Гкал на год. Також, на балансі підприємства 150 км теплової мережі. Централізованим опаленням в місті користується майже 48 тисяч квартир.