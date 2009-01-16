”Укртрансгаз” готовий відновити транзит за 36 годин

Київ. 16 січня. УНІАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», яка є оператором української газотранспортної системи (ГТС), підтверджує готовність відновити транзит упродовж 36 годин у разі подачі газу в обсягу 300 млн. кубометрів на добу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор ДК ”Укртрансгаз” Ярослав МАРЧУК сьогодні журналістам у Києві.

«З газотранспортною системою все гаразд. Якщо буде подано 290-300 млн. кубометрів, газотранспортна система впродовж 36 годин запрацює на Європу», - сказав він.

Також Я.МАРЧУК спростував звинувачення народного депутата Юрія БОЙКА про те, що нібито через поганий стан ГТС існує велика вірогідність техногенної катастрофи. «Загрози техногенної катастрофи немає. Немає жодних там (у ГТС – УНІАН) пробок і ніяких кристалогідратів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора народний депутат України Ю. БОЙКО (фракція Партії регіонів) заявив, що існує велика небезпека виникнення техногенної катастрофи в Україні. Він сказав, що в газотранспортній системі України при завантаженості 1 млрд. кубометрів газу тиск у мережах становить 75 атмосфер.

За словами Ю.БОЙКА, «це робочий тиск».

Він зазначив, що на сьогодні в мережах є лише 850 млн. кубів газу і у зв`язку з цим тиск у мережі впав. Ю.БОЙКО наголосив, що у разі, якщо з мережі буде забрано ще 50-70 млн. кубів газу, то це призведе до того, що автоматично компресори можуть зупинитися і ситуація «буде близька до техногенної катастрофи».