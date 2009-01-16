Москва запросила на газовий самміт всі зацікавлені сторони

Москва. 16 січня. УНІАН. На саміт щодо газу в Москві запрошено всі зацікавлені країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав сьогодні на прес-конференції в Москві міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ.

”Що стосується кола учасників, то запрошення надіслали всім тим, хто так чи інакше пов`язаний із цією ситуацією. Ми розраховуємо, що ті, кому цікаво швидше цю проблему врегулювати, прибудуть на саміт у Москві, який відбудеться завтра”, - сказав С.ЛАВРОВ.

Він зазначив, що на саміт запрошено не тільки членів ЄС, ”а й такі країни, як Сербія, яка теж зазнає серйозних труднощів”.

С.ЛАВРОВ упевнений, що для вирішення газового питання всім сторони потрібно зібрати разом, щоб покласти на стіл усі наявні варіанти розблокування ситуації, зокрема негайне вирішення проблем таких країн, як Словаччина.

На його думку, проведення газового саміту є однією з реальних можливостей зсунути справу з мертвої точки.

”Можна нічого не робити. Когось це влаштовує, але нас це не влаштовує. Ми реально піклуємося про те, як населення європейських країн почувається в цей період в умовах, коли газ через Україну не проходить. Ми хочемо цю проблему вирішити. Якщо комусь це не цікаво, то не примусимо ж ми їх приїжджати до Москви, якщо вони цього не хочуть”, - сказав він.

Окрім цього, він повідомив, що Росія розраховує на вирішення проблеми транзиту російського газу через Україну до Європи на цьому саміті.

”Росія поки що зацікавлена в тому, щоб вирішити негайну проблему практичного початку прокачування нашого газу, який уже стукається в українські заслінки, через Україну в Європу. Обговорюються різні варіанти, зокрема варіанти багатостороннього вирішення проблеми”, - сказав С.ЛАВРОВ

Він зазначив, що рішення можна знайти тільки за участю українських представників.