Польща сподівається, що газовий конфлікт буде вирішено прозоро

Київ. 16 січня. УНІАН. Польща розраховує, що врегулювання газового конфлікту між Україною і Росією здійснюватиметься за транспарентними і ринковими умовами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ сьогодні журналістам на брифінгу в Києві після завершення круглого столу на тему «Стан і перспективи розвитку двосторонньої торговельної співпраці між Польщею і Україною».

«Ми сподіваємося, що ці проблеми буде подолано. Польща вважає, що транспарентне, прозоре, ринкове вирішення цього питання буде корисним як для експортерів енергоносіїв, країн-транзитерів, так і для споживачів газу», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Міністр закордонних справ Польщі повідомив, що має намір передати позицію України главі свого уряду. Водночас, він зазначив, що Польща підтримує зусилля Євросоюзу і Єврокомісії, спрямовані на врегулювання цієї проблеми.

Р.СІКОРСЬКИЙ нагадав, що за ініціативою Польщі до порядку денного переговорного процесу «Росія-ЄС» було включено питання про необхідність ратифікації російською стороною Європейської енергетичної хартії. «Найближчої зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС також про це йтиметься. За пропозицією Польщі до переговорного мандату ЄС-Росія пропонується внести такий пункт, який буде тотожний ратифікації енергетичної хартії. Ми за те, щоб такого роду питання, пов`язані з енергобезпекою, були ринковими, а не політичними», - пояснив він.