В Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань громадських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту

В ході засідання депутати планують визначитися щодо проектів доповідей Генріка Лакса (група ліберальних партій, Фінляндія) про візовий кодекс ЄС та Сари Людфорд (група ліберальних партій, Великобританія) про внесення змін до спільних консульських інструкцій щодо запровадження збору біометричних даних при видачі віз.

Дата проведення: 21 січня 2009 року Час початку: 15-00