”Укрзалізниця” пілдписала угоду з ЄБРР про кредит на вагони

Київ. 20 січня. УНІАН. Сьогодні, 20 січня, «Укрзалізниця» і Донецька залізниця підписали кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, від «Укрзалізниці» угоду підписав генеральний директор Михайло КОСТЮК, від Донецької залізниці – начальник залізниці Микола СЕРГІЄНКО, від ЄБРР – директор бізнес-групи інфраструктури банку Томас МАЄР.

Кредитні кошти в розмірі 62,5 млн. дол. США буде направлено на програму «Укрзалізниці» з оновлення залізничного рухомого складу. Зокрема, кошти ЄБРР направлять на придбання вантажних напіввагонів для Донецької залізниці. Фахівці відзначають достатньо вигідні умови надання кредиту: термін – на 10 років, libor +6% і відстрочення початку платежів на три роки.