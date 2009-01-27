Ющенко хоче підписати угоду про асоціацію з ЄС цього року
Це дуже важливо для України
Брюссель. 27 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що цього року Україна та Європейський Союз підпишуть угоду про асоціацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ прес-конференції у Брюсселі.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що для України це є дуже важливим питанням.
У свою чергу Ж.БАРРОЗУ висловив думку, що ця угода ще більше наблизить Україну до Європейського Союзу.
За його словами, цьому сприятиме у тому числі і створення зони вільної торгівлі.
Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та Євросоюзу почали переговори про нову посилену угоду, яка на саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року отримала назву - угода про асоціацію.
Сторони планують завершити переговори про нову угоду до кінця 2009 року.