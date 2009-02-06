Медведєв пропонує ЄС нову угоду замість Енрегетичної хартії

Москва. 6 лютого. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ пропонує ЄС розробити нову угоду замість Енергетичної хартії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Кремлі під час зустрічі з головою Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

«Остання газова криза показала, що в цьому плані не все благополучно, ситуація дуже вразлива, й скільки б ми не говорили про те, що такого роду проблеми повинні вирішуватися на двосторонньому рівні або повинні вирішуватися тими країнами, які знаходяться в конфлікті, на жаль, від цього страждають інтереси третіх осіб», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Нам слід подумати про те, щоб створити повноцінну міжнародно-правову систему захисту від подібних інцидентів, оскільки нинішня система не спрацьовує, я маю на увазі й нинішню Енергетичну хартію», - додав він.

У свою чергу, Ж.БАРРОЗУ підкреслив, що дуже важливо зараз створити умови для того, щоб такі кризи не повторювалися.

«Дуже важливо зараз створити умови для того, щоб такі кризи не повторювалися в майбутньому. Ми вважаємо, що енергетична безпека – вкрай важливе питання для Росії та Європейського Союзу. Ми вважаємо, ми не раз вже про це говорили, говорили про те, що в енергетичному секторі необхідно нарощувати наші відносини й посилювати позитивну взаємозалежність», - додав він.

Довідка УНІАН. Енергетична хартія 1991 року, яку також іноді називають Європейською Енергетичною Хартією, є політичною декларацією наміру заохочувати енергетичну співпрацю між Сходом і Заходом.

Договір Енергетичної хартії було підписано в грудні 1994 року й набув чинності в квітні 1998 року. Основна мета Договору до Енергетичної хартії - зміцнення правових норм у питаннях енергетики шляхом створення єдиного поля правив, яких повинні дотримуватися всі уряди, що беруть участь, таким чином зводячи до мінімуму ризики, пов`язані з інвестиціями й торгівлею у галузі енергетики.

На даний момент договір до хартії підписали 53 сторони (51 держава, в тому числі й Україна, а також Європейське Співтовариство і «Євратом» як окремі сторони). 20 країн і 10 міжнародних організацій мають статус спостерігача. США і Канада підписали Хартію, але не підписали ДЕХ. Австралія, Білорусь, Ісландія, Норвегія і Росія підписали ДЕХ, але не ратифікували його. Росія та Білорусь застосовують договір на тимчасовій основі до його ратифікації. Це означає, що ці країни погодилися застосовувати положення договору до Енергетичної хартії в тому ступені, в якому вони не суперечать їх конституціям, законам і підзаконним актам.