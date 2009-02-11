У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують обмінятися думками щодо останньої газової кризи в Європі на базі оцінок, представлених Єврокомісією та схвалити висновки щодо другого стратегічного енергетичного огляду, підготовленого Єврокомісією наприкінці листопада 2008 року. Висновки мають встановити короткострокові та довгострокові пріоритети забезпечення енергетичної безпеки та солідарності. Міністри також планують визначитися щодо проекту Директиви про мінімальні запаси нафти в країнах-членах ЄС та щодо комюніке Єврокомісії про забезпечення безпеки постачання газу.

Дата проведення: 19 лютого 2009 року Час початку: 10-00