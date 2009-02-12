Україна має активніше залучати ЄС до утилізації меланжу

Київ. 12 лютого. УНІАН. Залучення Європейського Союзу до програми утилізації ракетного окислювача “меланж” в Україні сприятиме європейській інтеграції держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол Польської Республіки в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ на засіданні круглого столу ”Утилізація рідинних компонентів ракетного палива в Україні: проблеми та шляхи вирішення”, який проходить сьогодні у Києві.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ наголосив, що Польща у рамках співробітництва з Україною приділяє велику увагу наданню своєму стратегічному партнеру технічної і фінансової допомоги в утилізації меланжу.

При цьому посол відзначив потенційну небезпеку від цього ракетного окислювача і для своєї країни, адже значна кількість меланжу зберігається на складі Міністерства оборони України у Радехові Львівської області неподалік від українсько-польського кордону.

Вважаючи на неможливість для України самостійно вирішити проблему з меланжем, Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ наголосив на необхідності активнішого залучення до реалізації цієї програми країн-донорів та міжнародних організацій. Особливо суттєвою, на думку посла, тут може виявитися участь Європейського Союзу.

“Залучення ЄС до реалізації програми утилізації меланжу в Україні сприятиме також процесу інтеграції держави до європейських структур та просуванню України до європейських стандартів у сфері охорони довкілля”, - сказав Я. КЛЮЧКОВСЬКИЙ і додав, що Польща як країна Євросоюзу має значний технічний і науковий потенціал з утилізації токсичних речовин на промисловому рівні.

У свою чергу, генеральний директор Державного підприємства Міністерства оборони “Укроборонлізінг” Ганна ЛЕВКІВСЬКА підтвердила, що найбільш оптимальною технологією утилізації цього хімікату, з точки зору перш за все безпечності процесу утилізації для людей та навколишнього середовища, повної нейтралізації складових частин окислювача та вартості цього процесу, є рішення польських спеціалістів.

Водночас, на її думку, заслуговує уваги також технологія німецьких фахівців, що передбачає вивезення меланжу до підприємства на території Німеччини для подальшого спалювання.

Довідка УНІАН. Сьогодні в Україні на 6 військових базах зберігається понад 16 тисяч тонн ракетного окислювача типу “меланж”. На безпечне зберігання меланжу Міноборони щорічно витрачає понад 9 млн. грн.

Меланж – багатокомпонентна суміш азотної кислоти, діазоту та троксиду. Летюча, агресивна, високотоксична рідина. При контакті з горючими матеріалами викликає самозаймання. У реакції з водою утворюється велика кількість тепла та виділяється оксид азоту.

Досліджено, що у випадку втрати щільності резервуара, який містить 100 кубометрів окислювача, в радіусі 2 км усе біологічне життя буде знищене. Небезпечна зона матиме радіус близько 25 км.

У вересні 2007 року на одній з військових баз зберігання меланжу поблизу Радехова (Львівська область), було презентовано мобільний мінізавод з утилізації меланжу за польською технологією. Для екологічної безпеки регіону поляки змонтували цю спецустановку та передали Україні безоплатно. Її вартість тоді становила 500 тис. євро. За добу потужності цього мінізаводу дозволяють утилізувати 7-8 тонн меланжу. Тоді ж було створено українсько-польський консорціум «Еко Технолоджіс». З того часу вдалося утилізувати на цій установці 215 тонн окислювача.