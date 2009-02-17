У Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань транспорту та туризму Європарламенту

В ході засідання депутати планують визначитися щодо ряду доповідей з “третього морського пакету”, серед яки проекти щодо відповідальності країн, під прапорами яких ходять судна, за інциденти, щодо відповідальності власників суден за забруднення морів та штрафних санкцій. Крім того, депутати планують визначитися щодо проекту доповіді Люка Романьолі (позафракційний, Італія) про розвиток спільного авіаційного простору з Ізраїлем.

Дата проведення: 17 лютого 2009 року Час початку: 09-00